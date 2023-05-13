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13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:01:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:01:00

Hayata bağlayan yol

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Kastamonu'da yaşayan zihinsel engelli Satiye ile Niyazi Dikel kardeşler, rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye gidiyor.

Kastamonu İnebolu ilçesine bağlı Hamit köyü Erikpınarı Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli 40 yaşındaki Satiye ile 33 yaşındaki Niyazi Dikel kardeşler, rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye gidiyor. Evlerinin ana yolla bağlantısı olmadığı için zorluk çeken kardeşlerin imdadına devlet yetkilileri yetişti.

Durumun Kastamonu Valisi Avni Çakır'a iletilmesiyle yolun asfaltlanmasına karar verildi. Hamit, Gökçevre ve İkiyaka köyleri grup yolunda çalışma yapan özel idare ekipleri, grup yolu ile Dikel ailesinin evlerinin arasındaki 500 metrelik bölüme asfalt döktü. Dikel kardeşlerin evlerinin önünün asfaltlanmasıyla hayatları kolaylaştı.

Etiketler : kastamonu zihinsel engelli hastane devlet
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