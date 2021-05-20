Hayata bağlayan müzik tutkusu

Düzce'de 1,5 yaşındayken otizm teşhisi konulan Merve Aydoğdu (15) müzik sayesinde hayata tutunmayı başardı. Notaları tam bilmese de duyduğunu çalabilme özelliğiyle kısa sürede org ve piyanoyu öğrenen Merve, öğretmenleriyle sevdiği şarkıları söylemenin mutluluğunu yaşıyor. Salgından önce okullarda konser de veren Aydoğdu, müzik tutkusu sayesinde sıkıntılarını atlatarak sosyalleşmeye başladı.



Anne Fatma Aydoğdu, yıllardır kızları için mücadele verdiklerini, emeklerinin karşılığını da aldıklarını söyledi. Merve'nin küçüklüğünden itibaren müziğe ilgisi olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Konuşmadığı dönemde bile müzik ritimlerini mırıldanıyordu. Tabii öğretmenlerimizin de payı büyük. O yeteneği çekip çıkardılar ve parlattılar. Pandemi dönemi bizim için biraz zor oldu, çocuklar eve kapandı, dışarı çıkamıyorlar ama kızım müzik sevgisinden vazgeçmedi, eğitimlerine devam ediyor." diye konuştu.

Aydoğdu, otizmli bireylerin eğitimden mahrum bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yeteneği varsa kesinlikle okuluna götürmek lazım. Kimse 'bir şey olmaz' demesin, çocuklarını yabana atmasın. Bu çocuklar için eğitim çok önemli. Ne kadar erken başlanırsa o kadar çok yol alınır. Yıllardır yan yana olduğumuz için kızımla birbirimize çok bağlıyız. Müzik dersi almaya başladıktan sonra çok mutlu oldu. Müzik onun için bir terapi gibi."

Sınıf öğretmeni Ebru İlke Yeşilyurt da Merve'nin sürprizlerle dolu özel bir çocuk olduğunu anlattı. Ona notaların üzerine notlar yapıştırarak org çalmayı öğrettiklerini aktaran Yeşilyurt, "Bu şekilde çalışmaya başladık. Otizmliler Günü'ne gösterimiz olacaktı ama maalesef pandemiden dolayı yapamadık. Artık Merve'yi müzik konusunda durduramıyoruz. Amacımız, çocukları sosyalleştirmek ve hayata hazırlamak." ifadelerini kullandı. Müzik öğretmeni Nilgün Koca ise öğrencisinin müziği çok sevdiğini ve duyduğunu çalabilme yeteneği olduğunu vurguladı.