Hayata bağlayan kardeşlik

Afyonkarahisar'da lenf kanseri teşhisinin ardından dünyaya gelen kardeşi Zehra Betül'den gerçekleştirilen kök hücre nakliyle hayata tutunan Furkan Akbulut, operasyondan sonra otizmli olduğu anlaşılan kardeşine desteğiyle vefa borcunu ödüyor.



22 yaşında olan Furkan, 10 yaşındaki kardeşiyle yakından ilgileniyor. Hastalıklarla mücadele eden kardeşinin yemesinden içmesine kadar her şeyiyle ilgilenen Furkan Akbulut, işten kalan zamanında Zehra Betül ile vakit geçirmeye çalışıyor.

Afyonkarahisar'da otizmli kardeşi Zehra Betül'den nakledilen kök hücreyle şifa bulan Furkan Akbulut, kardeşinin gelişimi için elinden geleni yapıyor. Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Şerife ile Hilmi Akbulut çiftinin 6 yaşında rahatsızlanan oğulları Furkan'a götürüldüğü hastanede lenf kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 6 yıl gördüğü tedaviye rağmen hastalığı ilerleyen oğluna kök hücre nakli yapılması gerektiğini öğrenen çift, kendilerinin ve kızlarının kök hücre uyumu sağlanamayınca dünyaya bir çocuk daha getirmeye karar verdi. Bir süre sonra hamile kalan Şerife Akbulut, dünyaya getirdiği Zehra Betül'ün ağabeyine kök hücre uyumu yüzde 100 çıktı. Hemen gerçekleştirilen nakil sonrası Furkan hayata tutunurken, Zehra Betül'e iki aylıkken epilepsi, 3 yıl sonra otizm ve 6 yıl sonra da omurga eğriliği teşhisi konuldu. Şimdi 22 yaşında olan Furkan, 10 yaşındaki kardeşiyle yakından ilgileniyor. Hastalıklarla mücadele eden kardeşinin yemesinden içmesine kadar her şeyiyle ilgilenen Furkan Akbulut, işten kalan zamanında Zehra Betül ile vakit geçirmeye çalışıyor.

"AĞABEY-KARDEŞ ARASINDA FARKLI BİR BAĞ VAR"

Dört çocuk annesi Şerife Akbulut, Furkan'ın kanser sürecinde yaşadıkları zor günleri Zehra Betül ile atlattıklarını düşünürken kızındaki rahatsızlıkların mutluluklarına gölge düşürdüğünü söyledi. Yüzde 99 engelli raporu bulunan kızının bir bebek gibi olduğunu aktaran Akbulut, şöyle konuştu: "Kızımın Ankara'daki tedavi süreci devam ediyor. Düzenli kontrolleri var. Her üç ayda bir nöroloji servisinde kontrole götürüyoruz. Epilepsi rahatsızlığı için yurt dışından temin ettiğimiz ilaçları kullanıyoruz. Omurga eğriliğinden yürümekte çok zorluk çekiyor. Konuşurken bazı kelimeleri yuttuğu için ne söylediği tam anlaşılmıyor. Kişisel eşyalarını giyip çıkarmada zorluk çekiyor. Geçirdiği nöbetlerden kaynaklı gözlerinde kayma olduğu için görme bozukluğu var. Ama her şeye rağmen o evimizin, ağabeyinin kurtarıcı meleği, çok değerli. Ağabeyi Furkan kardeşinin üzülmesine hiç dayanamıyor. Ağabey-kardeş arasında farklı bir bağ var."



Kardeşinin gelişimine önem veriyor Furkan Akbulut kardeşi için ne yapsa yetersiz kalacağını dile getirdi. Ailesine maddi destek vermek için liseden sonra özel sektörde çalışmaya başladığını anlatan Akbulut, şöyle konuştu: "Annemin benim için dünyaya getirdiği kız kardeşimin durumu gerçekten çok zor. Doktorların söylediğine göre de onun rahatsızlıkları hiç geçmeyecek ve hayatı boyunca devam edecek. Zehra Betül'e diğer kardeşlerime göre çok düşkünüm, o algılayamasa da onun sağlığı ve eğitimi için elimden gelen maddi ve manevi her şeyi yapmaya çalışıyorum. Eğitiminde Zehra Betül'ün bazı unutkanlıkları oluyor. Ona ders tekrarlarında yardımcı oluyorum. Çalıştığım için burada da en çok yükü çeken annem."

Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Kilci Kavas da Şerife Akbulut ve oğlunun Zehra Betül'ün gelişimi için verdiği mücadelenin örnek nitelikte olduğunu kaydetti.