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12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:00:00

Hayat veren sürpriz

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Muğla'da yaşayan Emin Koca, eşine böbreğini vermek için tüm işlemleri gizlice halletti.

Bursa'daki özel hastanede yapılacak ameliyat öncesi eşine 'Tatile gidiyoruz' diyen Koca, onu otel yerine hastaneye götürdü. Sağlığına kavuşan kadın aynı zamanda hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

8 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Muğla Datça'da yaşayan İpek Koca'ya (43) 2013'te el ve ayaklarında uyuşukluk şikayetiyle gittiği İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Burada yaklaşık 6 yıl tedavi gören Koca'nın hastalığı ilerleyince, doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Emin Koca (45), diyalize giren eşine böbreğini bağışlama kararı aldı.

PLANI TIKIR TIKIR İŞLEMİŞ

Kendisinin ve eşinin sağlık raporlarını Bursa'daki özel hastaneye gönderen Emin Koca, nakil için olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Emin Koca, eşini Bursa'ya götürmek için plan yaptı. Koca, eşi İpek'e tatile gideceklerini söyledi. Çift, 29 Nisan günü kente geldi. Otele gideceklerini söyleyen Koca, eşi İpek'i özel hastaneye götürerek sürpriz yaptı. Aynı gün böbreği, eşine nakledildi. Başarılı bir nakille sağlığına kavuşan İpek Koca, "Eşim bana sürpriz yaptı. Fedakarlığının Anneler Günü, Ramazan Bayramı sürecine denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti" dedi. Yaşadığı mutluluğun parayla ve malla ölçülemeyeceğini söyleyen Emin Koca, "Mutluluk öyle bir şey ki, 10 trilyon paran olsa hiçbir değeri yok. Önce sağlığının yerinde olması lazım" diye konuştu.

Etiketler : bursa tatil sürpriz böbrek yetmezliği
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