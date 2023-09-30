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30 Eylül 2023 Cumartesi 11:53:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 11:53:00

Hayat sigortam dediği pille yaşıyor

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Edirne'de oturan Erdinç Kahraman, "Brugada Sendromu"ndan korunmak için "hayat sigortam" diye tanımladığı şok cihazı görevi gören kalp piliyle yaşıyor.

Edirne'de oturan Erdinç Kahraman (39), "Brugada Sendromu"ndan korunmak için yaklaşık 6 yıldır "hayat sigortam" diye tanımladığı şok cihazı görevi gören kalp piliyle yaşıyor. Kahraman, "Bu sendromla yaşamak zorundayım ve ona karşı bir hayat sigortam var. Onunla barışık olmanız lazım ve yeni hayata uyum sağlamanız lazım" dedi.

Etiketler : edirne brugada sendromu kalp pili
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