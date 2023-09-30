Hayat sigortam dediği pille yaşıyor

Edirne'de oturan Erdinç Kahraman (39), "Brugada Sendromu"ndan korunmak için yaklaşık 6 yıldır "hayat sigortam" diye tanımladığı şok cihazı görevi gören kalp piliyle yaşıyor. Kahraman, "Bu sendromla yaşamak zorundayım ve ona karşı bir hayat sigortam var. Onunla barışık olmanız lazım ve yeni hayata uyum sağlamanız lazım" dedi.

