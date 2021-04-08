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08 Nisan 2021 Perşembe 18:33:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 18:33:00

Kanseri 17 yılda 4 kez alt etti! 'Hayat seni bırakmayacağım'

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Zuhal Öztürk Satılmış, 40 yaşındayken meme kanserine yakalandı. Ameliyatın ardından kemoterapi süreciyle sağlığına kavuşan genç kadın, 17 yılda 3 kez daha aynı hastalığı atlattı. Öztürk "Hayat seni bırakmayacağım' diyerek mücadele ettim" dedi.

İstanbul'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Zuhal Öztürk Satılmış, 2004 yılında 40 yaşındayken meme kanseri tanısı aldı. Ameliyatın ardından kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle sağlığına kavuşan Satılmış'ın vücudunda 9 yıl sonra metastaz fark edildi. Uygulanan ilk tedaviye vücudu bir süre yanıt vermese de hormonal tedavi sonrası Satılmış, eski günlerine döndü.

'ARTIK BİTTİ' DEDİĞİ NOKTADA TEKRAR

Kanserin 2015'te tekrar hareketlenmesiyle tedavilere başlandı. "Artık bitti" dediği anda bu kez kanser hücreleri cilt üzerinde kendisini gösterdi. Tedavilere vücut olumlu yanıt vermedi, ancak kanser hücrelerinin yanı sıra önerilen akıllı ilacı almak için de mücadele veren Satılmış, her iki savaşı da kazanarak hayata tutunmaya devam etti. Genç kadın 'Hayat seni bırakmayacağım' diyerek mücadeleyi sürdürdüm' dedi.

Zuhal Öztürk Satılmış'ın 2019'da yeniden vücudunun farklı bölgelerinde ortaya çıkan kanser hücreleriyle mücadelesi eşi ve kızının desteğiyle sürüyor. Zuhal Öztürk Satılmış, "İnsanlar kanserle mücadele etsinler ama savaşmak anlamında cebelleşmesinler. Onu içsel olarak ne kadar içsel kötülersek, o daha çok bizi yıkıyor ve üzüyor" diye konuştu.

Etiketler : meme kanseri kemoterapi radyoterapi
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