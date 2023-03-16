Hayat kurtarmak için eğitimlere devam

Hayat kurtarmak için eğitimlere devam

Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma köpekleri "Uma", "Leydi" ve "Çıtır", depremlerde enkazda kalan 12 kişinin yerini belirleyerek ekiplerce kurtarılmalarını sağladı.



Arama kurtarma köpekleri, görev dönüşü Afyonkarahisar'da eğitmenleri Mesut Günaydın, Saadettin Aslanbek ve Selim Babuç ile eğitimlerine ara vermeden başladı. Aslanbek, belirli eğitimlerle afetlere karşı sürekli hazırlıklı olduklarını dile getirdi.