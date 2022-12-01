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01 Aralık 2022 Perşembe 20:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 20:00:00

Hayat kurtaran tıraş

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Adana'da saç tıraşı yaptığı gencin başındaki keneyi fark eden berber, bu esnada tıraş olmak için bekleyen müşterisinden yardım istedi. Tesadüfen berberde olan sağlık çalışanı, keneyi cımbızla çıkartıp hastaneye yönlendirdiği gencin hayatını kurtardı.

Adana'da saç tıraşı yaptığı gencin başındaki keneyi fark eden berber, bu esnada tıraş olmak için bekleyen müşterisinden yardım istedi. Tesadüfen berberde olan sağlık çalışanı, keneyi cımbızla çıkartıp hastaneye yönlendirdiği gencin hayatını kurtardı.

HİÇ ZAMAN KAYBETMEDEN MÜDAHALE ETTİ

Hayat kurtaran tıraş olayı Adana'da Seyhan'a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Berber Ercan Ocaklı, müşterisinin saçını keserken, gencin başında bir kabartı fark etti. Berber Ocaklı, bunu önce 'et beni' sandı, ancak incelediğinde 'kene' olduğunu anladı. Ocaklı, berberde sıra bekleyen ve aynı zamanda da sağlık görevlisi olan müşterisine durumu anlattı ve yardım istedi.

CIMBIZLA DİKKATLİCE TUTUP ÇIKARTTILAR

Tesadüfen berberde olan sağlık çalışanı, keneyi cımbızla çıkartıp hastaneye yönlendirdiği gencin hayatını kurtardı. Ocaklı, "Yıllardır berberlik yapıyorum ama ilk defa böylesi bir durumla karşılaştım. Yapılan tetkiklerde kenenin yeni yapıştığı ve fark edilmemesi halinde gencin hayati tehlike oluşturabilirmiş. Bir nevi gencin hayatını kurtardık" diye konuştu.

Dikkatiyle takdir toplayan berber Ercan Ocaklı, "Bu olay tüm meslektaşlarıma örnek olsun herkes çok dikkat etsin" dedi. SONER KAN

Etiketler : kene saç traş berber
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