Hayat kurtaran proje

Deprem sırasında sabitlenmeyen eşyalar mal ve can kaybına yol açıyor. Bundan hareketle Kızılay başlattığı 'Eşyalarım Bana Tehlike Değil' projesini hayata geçirdi. Kızılay, sadece bununla da kalmadı projenin de takipçisi oldu. 12 Kasım'da Düzce'de sabitlenen eşyalı evlerde 23 Kasım'da kontrol yaptı.



Bu evlerden birisi de 12 Kasım 1999 depreminde biri 16 ile diğeri 13 yaşında iki kızını kaybeden Ömer Öksüz'ün evi oldu. Öksüz, "Şayet sabitlenme olmasaydı büyük gardırop üzerimize düşebilirdi. Büyük eşyalarımız yerinden oynamadı. Bu sayede depremi bu kez ucuz atlattık" dedi.