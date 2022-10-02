Hayat kurtaran nöbet
Adana'da polisin, sulama kanallarında ölümüne serinliğe karşı başlattığı 'yaşam nöbeti' hayat kurtardı.
Adana'da polisin, sulama kanallarında ölümüne serinliğe karşı başlattığı 'yaşam nöbeti' hayat kurtardı. Kurulan özel ekip, önce boğulma vakalarının en çok yaşandığı bölgeleri tespit etti; sonra da kapı kapı gezip 107 bin 774 kişiye ulaştı.
Çocuk ve gençlere; "Güvenli olmayan sulara girip, sonsuzluğa yelken açmayın" uyarısı yaptı. Tüm bu çabalar sonuç verdi. 2021 yılında 26 olan suda boğulma vakası, 2022 yılında yüzde 15.38'lik düşüşle 22'ye geriledi. SONER KAN