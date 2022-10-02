Hayat kurtaran nöbet

Adana'da polisin, sulama kanallarında ölümüne serinliğe karşı başlattığı 'yaşam nöbeti' hayat kurtardı. Kurulan özel ekip, önce boğulma vakalarının en çok yaşandığı bölgeleri tespit etti; sonra da kapı kapı gezip 107 bin 774 kişiye ulaştı.



Çocuk ve gençlere; "Güvenli olmayan sulara girip, sonsuzluğa yelken açmayın" uyarısı yaptı. Tüm bu çabalar sonuç verdi. 2021 yılında 26 olan suda boğulma vakası, 2022 yılında yüzde 15.38'lik düşüşle 22'ye geriledi. SONER KAN