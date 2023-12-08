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08 Aralık 2023 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 08:00:00

Hayat kurtaran kadınlar

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İleri sürüş teknikleri eğitimi alan acil tıp teknisyeni Funda Kılıç ve Hatice Tekeli 10 yıl önce ambulans şoförü oldu. Hayat kurtarmak için aynı aracın içinde zamanla yarışan iki arkadaş, insanları hayata bağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

ÖNCE ŞAŞIRIP TEPKİ VERİYORLAR

Kırıkkale İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli iki kadın ambulans şoförü, zamanla yarışarak hastaların yardımına koşuyor. İleri sürüş teknikleri eğitimi alan, yol aldıkları sokaklarda önemli görev üstlenen acil tıp teknisyeni sürücüler Funda Kılıç ve Hatice Tekeli, meslekleriyle gurur duyuyor. Funda Kılıç, "Vakaya gittiğimizde kadın sürücü görünce ilk anda şaşırıyorlar, 'kadın mı' diyorlar. Bazen park ederken yardımcı olmaya, yönlendirmeye çalışıyorlar" dedi.

ÖN YARGILI OLMAMAK GEREKİYOR

Hatice Tekeli de 10 yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını, son 3 yıldır da ambulans şoförlüğü yaptığını anlattı. Tekeli, şunları kaydetti: "Bizi bu koltukta gördüklerinde çok mutlu oluyorlar, takdir ediyorlar. Genel olarak olumlu tepkiler alıyorum, memnunum. Şu ana kadar olumsuz tepkiyle karşılaşmadım ama tabi ki bazı ön yargılar olabiliyor. Kadınların araç kullanmasıyla ilgili rutin hayatta karşılaşılan bazı durumları ambulans şoförlüğünde de bize yansıtabiliyorlar" diye konuştu.

Etiketler : kırıkkale ambulans şoförü kadın funda kılıç hatice tekeli
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