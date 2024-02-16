Hayat kurtaran ısrar

SADECE BEŞ DAKİKASINI AYIRDI



Bursa Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Dr. Mehlika Yavuz, 5 dakika süren mamografi çekimiyle kanserin ağır sonuçlarını yaşamadan hastalıktan kurtuldu. Yavuz, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde meme kanserine yönelik taramaların, elle muayenenin ve erken teşhisin önemi gibi konularda vatandaşlara eğitimler verdiklerini bildirdi.

ÇEKİM KENDİ GÖREV ALANINDA



47 yaşındaki Yavuz "Bir gün röntgen teknisyeni arkadaşımız Ayşen İsimbay Kızmaz'ın ısrarı ile 5 dakikada mamografimi çektirdim. Görev yaptığım hizmet alanımda çekilen mamografi ile kanser öncesi tarama bulgusu tanısı konuldu. İleri tetkik ve tedavi yaptığımda meme kanseri ile karşılaştım" dedi. Kısa sürede tedavisi tamamlanan Dr. Yavuz, şimdi hayatına sağlıklı olarak devam ettiğini anlattı.

Dr. Mehlika Yavuz, "Sizleri de her zaman KETEM birimlerinde mamografinizi çektirmeye davet ediyoruz" dedi.

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli röntgen teknisyeni Ayşen İsimbay Kızmaz , "5 dakikalık bir işlem ile hayatına dokunmuş olduk" dedi.