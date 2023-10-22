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22 Ekim 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 08:15:00

Hayat kurtaran askeri eğitim

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73 yaşındaki Musa Gündoğdu yıkılan odunluğun enkazında kaldı, kalbi durdu. Babasının nabzının atmadığını fark eden Resul, 18 yıl önce askerlik yaparken öğrendiği kalp masajıyla babasını hayata döndürmeyi başardı.

İLK YARDIM DERSİNDE ÖĞRENMİŞTİ

Van Muradiye'ye bağlı Çakmak Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Musa Gündoğdu, yakacak almaya gittiği odunluğun yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Olayı duyan 39 yaşındaki oğlu Resul ve komşuları, Gündoğdu'yu 15 dakika sonra enkazdan çıkardı. Babasının nabzının atmadığını ve kalbinin durduğunu fark eden Resul, 2005'te askerlik yaparken aldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği yöntemle kalp masajına başladı.

AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZDİ

Resul Gündoğdu, kalp masajıyla babasını hayata döndürmeyi başardı. Odunluk yıkıldığında evden biraz uzakta olduğunu anlatan Resul Gündoğdu, "İki dakika boyunca kalp masajı yaptım. Kalbi tekrar çalışmaya başladı. Suni teneffüs yaparak nefes almasını sağladım. İlk yardım eğitimini askerlik yıllarımda almıştım. Bu eğitimle babamın hayatını kurtaracağım aklımın ucundan geçmezdi" diye konuştu.

Etiketler : van kalp masajı eğitim
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