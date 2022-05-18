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18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:30:00

Hayat değiştiren aile

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Koruyucu aile olarak bir çocuğa evlerini açan Mahmut ve Fatma Özoğul çiftinin izinden giden iki oğlu da birer çocuğun koruyucu aileliğini yapıyor.

Koruyucu aile olarak bir çocuğa evlerini açan Mahmut ve Fatma Özoğul çiftinin izinden giden iki oğlu da birer çocuğun koruyucu aileliğini yapıyor.

Kayseri'de yaşayan Mahmut (67) ve Fatma Özoğul (65) çifti, 2014'te, televizyonda gördükleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesindeki çocuklardan etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdi. 5 yaşındaki bir çocuğun koruyucu ailesi oldular.

Anne ve babalarının mutluluğunu gören çocuklardan önce Mehmet daha sonra da kardeşi Ömer Özoğul iki erkek çocuğunun koruyucu aileliğini üstlendi. Özoğul, "Devletimiz bu çocuklara çok güzel bakıyor ama bir aile sıcaklığında büyümesi daha faydalı" dedi.

Etiketler : Hayat değiştiren aile Anne ve babalar Fatma Özoğul Kayseri
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