Hayalleriyle oynuyorlar

Sivas'ta 3 köy okulunda "Atmıyorum, Topluyorum, Tasarlıyor ve Oynuyorum Projesi" başlatıldı. Bu kapsamda ilkokul öğrencileri, hayal güçlerini kullanarak geri dönüştürülebilir kullanılmayan eşyalardan oyuncak yapıyor.



GÖRDÜKLERİ ATIKLARI TOPLUYORLAR

Sivas'ta merkeze bağlı köyler Gümüşdere, Yakupoğlan ve Gaziköy'de yaklaşık 1 yıl önce "Atmıyorum, Topluyorum, Tasarlıyor ve Oynuyorum Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında eğitimlerin verildiği Gümüşdere Köyü'ndeki ilkokula taşımalı sistemle gelen öğrenciler, evde ve okul çevresinde kullanılmayan, geri dönüştürülebilir materyalleri toplayarak öğretmenleri gözetiminde oyuncak tasarlayıp yapıyor.

MADDİ İMKANLARI OLMADIĞI İÇİN

Maddi imkansızlıklar nedeniyle oyuncak alamayan öğrenciler, pet şişe ve kapaklardan oyuncak araba, kullanılmayan bez ve iplerden oyuncak bebek ile doğadan topladıkları taşları boyayıp çeşitli objeler yapıyor. Böylelikle kendi oyuncaklarını kendileri tasarlayıp hiçbir maliyeti olmadan elde ediyorlar. Öğrenciler "Yaptığımız oyuncakların fazlasını diğer köy okullarındaki öğrencilere de hediye etmek istiyoruz" diyor.

Gümüşdere Köyü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Canan Yıldırım, "Bebeğin kıyafetini kullanmadığımız bez veya tülbentlerle, saç kısmını ise iplerden yapıyoruz" dedi.



4. sınıf öğrencisi Kemal Dündar atık malzemelerin doğada uzun süre kaybolmadığını, atmak yerine parçaları birleştirerek ve boyayarak uçak, araba gibi oyuncaklar yaptığını söyledi.