Hayallerinin peşinden koşup patron oldu

Adana'da 38 yaşındaki iki çocuk annesi Yasemin Tuştaş, 'bölge temsilcisi' olduğu firmanın, pandemi nedeniyle küçülmeye gitmesi sonrasında işsiz kaldı. Tuştaş, bir başkasının yanında 'işçi' olarak çalışmak yerine krizi fırsata çevirdi. Elinin lezzetine güvenip, emeklilik hayalini gerçekleştirdi.



Birikimini 'mantı evi'ne yatıran Tuştaş, işletmesine kızının çok sevdiği bir çiçek olan ve 'hayal kurma' anlamına gelen; 'begonya' adını verdi. Mantı ve yöresel ev yemeklerinden oluşan zengin menüsüyle her gün onlarca kişiyi ağırlayan Tuştaş, onlara 'anne lezzeti' sunup, çocukluklarından bir anı yaşatıyor.

SONER KAN