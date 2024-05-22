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22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:30:00

Hayallerini taradı

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Üç aylıkken evlerinde çıkan yangının ortasında kalan Sinem yanıklar nedeniyle saçlarını, kulaklarını, burnunu ve kollarını kaybetti. 9 yaşındaki Sinem'in saç hayalini yardımsever bir kuaför gerçekleştirirken peruğun takıldığı an görenleri ağlattı.

AYAKLARIYLA YAZIP RESİM YAPIYOR

Konya Ereğli'de dünyaya gelen Sinem Tezcan'ın, 2015 yılında annesinin ablasını okula götürdüğü sırada sobadan kaynaklı koltuğun alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yandı. Saçlarını, kulaklarını, burnunu ve kollarını kaybeden geçen yıl eylül ayından itibaren evde eğitim almaya başladı. Kolları olmadığı için ayaklarıyla yazan ve resim yapabilen Sinem'in bu azmini gören öğretmeni, kuaför Yasin Kirazlı'ya ulaştı.

ŞİMDİ PROTEZ KOLLAR YAPILACAK

Ankara'dan Ereğli'ye giden Meleklerin Abisi Derneği Başkanı Kirazlı, ölçülerini aldıktan sonra peruk hazırladı. Küçük kızın ayaklarıyla resim yapmasından etkilenen Kirazlı, Sinem'in kollarına protez takılması için onu İzmir'e getirdi. Öğretmeni ve ablasıyla kente gelen Sinem'in peruğu da Kirazlı tarafından ilk kez İzmir'de takıldı. Dakikalarca yeni saçlarıyla aynaya bakan Sinem, mutluluğunu öğretmeni ve ablasıyla paylaştı.

Sinem Tezcan "Saçlarımı örmek ve toplamak gibi bir hayalim vardı" dedi.

Etiketler : konya yangın yanık protez kol peruk
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