Hayallerini gerçekleştirdi! 43 yaşında okuma-yazma öğrendi
Erzurum'da 43 yaşındaki Sebahat Kula, 4 aylık eğitimin ardından hayallerini gerçekleştirerek okuma-yazma öğrendi.
Erzurum'da veli toplantılarında okuma yazma bilmediği için ismini listelere yazamayan ve bunun üzüntüsünü yaşayan 43 yaşındaki Sebahat Kula, 4 aylık eğitimin ardından hayallerini gerçekleştirdi.
Belediyenin Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurumlarında açılan kurslara katılan Kula, "Çok gururlandım, yazmak çok güzel bir şeymiş" dedi.