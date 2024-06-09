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09 Haziran 2024 Pazar 07:25:00 - Güncelleme:09 Haziran 2024 Pazar 07:25:00

Hayallerini gerçekleştirdi! 43 yaşında okuma-yazma öğrendi

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Erzurum'da 43 yaşındaki Sebahat Kula, 4 aylık eğitimin ardından hayallerini gerçekleştirerek okuma-yazma öğrendi.

Erzurum'da veli toplantılarında okuma yazma bilmediği için ismini listelere yazamayan ve bunun üzüntüsünü yaşayan 43 yaşındaki Sebahat Kula, 4 aylık eğitimin ardından hayallerini gerçekleştirdi.

Belediyenin Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurumlarında açılan kurslara katılan Kula, "Çok gururlandım, yazmak çok güzel bir şeymiş" dedi.

Etiketler : erzurum okuma yazma eğitim
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