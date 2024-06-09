Erzurum'da veli toplantılarında okuma yazma bilmediği için ismini listelere yazamayan ve bunun üzüntüsünü yaşayan 43 yaşındaki Sebahat Kula, 4 aylık eğitimin ardından hayallerini gerçekleştirdi.

Belediyenin Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurumlarında açılan kurslara katılan Kula, "Çok gururlandım, yazmak çok güzel bir şeymiş" dedi.