Hayalleri gerçekleştiren süvariler

GÖRÜP HAYAL KURDU

Hatay'da yaşayan Kazan çiftinin 4 yaşındaki oğulları Emir'e lösemi teşhisi kondu. Ağustos ayında Adana'daki özel bir hastaneye gelen Emir'in tedavisine başlandı. Kazan Ailesi de Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına yakın bir bölgeden ev kiralayıp, kentte yaşamaya başladı. Bir süre hastanede kaldıktan sonra eve dönen Emir, pencerede otururken emniyet yerleşkesinin bahçesindeki atlı polisleri gördü.

UNUTULMAYACAK ANLAR YAŞADI

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda emniyet mensupları, Emir'in tedavi gördüğü hastanedeki çocukları ziyaret etti. Minik Emir, kendisini ziyaret eden polislere atlı polisleri çok sevdiğini anlattı. Ekipler, Emir'in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis, evinden alıp emniyet yerleşkesine getirdiği Emir'i, atlı polislerle tanıştırdı. Ata bindirilen Emir, polis eskortuyla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü. Alkışlarla hastaneye giren Emir Kazan, "Ben de büyüyünce atlı polis olmak istiyorum. Ata bindiğim için çok mutlu oldum" dedi.

SONER KAN