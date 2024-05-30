Hayalleri Bitlis'te gerçek oldu

YILLARCA BU MESLEĞE HAZIRLANDILAR



İlkokulu Mersin'in Tapureli Köyü'nde okuyan, daha sonra farklı ortaokul ve liselerde eğitimlerini sürdüren kuzenlerden Ufuk Badas, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne, Mehmet Badas ise Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne yerleşti.

Mezun olduktan sonra Mersin'in Erdemli ilçesindeki özel bir okulda görev yapan Mehmet Badas, 2 yıl sonra kuzeni Ufuk Badas'ın da üniversiteyi bitirmesiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanmaya karar verdi.

DEDELERİNİN DÜKKANINDA KÜTÜPHANE



Kuzenler, yaz tatilinde, doğdukları köyde dedelerinin eski dükkanını temizleyip kütüphaneye dönüştürerek sınava hazırlandı. 2022'de girdikleri sınavda yakın puanlar alarak aynı tercihleri yapan kuzenler, sınıf öğretmeni olarak 13'üncü tercihleri olan Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı Köyü İlkokulu'na atandı.

Çocukluk hayalleri olan öğretmenliğe aynı okulda başlamanın mutluluğunu yaşayan kuzenler, yaklaşık bir yıldır köy okulundaki öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Sınıf öğretmeni Ufuk Badas, "Burada kuzenimle 4 yıl daha çalışacağız. Öğretmenlik hayalimiz bir köyde başlamıştı. Şimdi de bu hayalimizi bir köyde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.