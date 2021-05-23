Hayallere bir sandık

Gönüllüler tarafından bağışlanan çeyizler ihtiyaç sahibi gelinlere ulaştırılıyor.



ŞİMDİYE KADAR 7 KIZIN YÜZÜ GÜLDÜ

Kahramanmaraş'ta evlilik hazırlığındaki genç kızların mutluluğuna ortak olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için "Bir sandıkta sen oluştur" projesi başlatıldı. Kahramanmaraş Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, kırsal bölgeler başta olmak üzere kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattığı kampanya ile evlilik çağına gelmiş 7 gelin adayının gönlüne dokundu.

İŞLEYENDEN PAKETLEYENE HERKES KADIN

Proje kapsamında, gönüllüler tarafından bağışlanan malzemeler ile oluşturulan çeyiz sandıklarını gelinlik çağındaki genç kızlara ulaştırıyor. Kooperatif Başkanı Yasemin Ayranpınar, "İşleyenden sandığı kurana, getirenden paketleyene kadar hepimiz kadınız. Kızımız sandığını açtığı zaman ömür boyu yetebilecek bir çeyizi ve bunda birçok kadının emeği olduğunu hissedecek" dedi.

Hediye edilen sandıklarda, yemek, fincan, bardak, yatak takımları ile masa örtüsü, seccade, sabahlık, yatak örtüsü gibi genel hatlarıyla bir çeyizde neye ihtiyaç duyuluyorsa her şey bulunuyor.

