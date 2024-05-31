Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurdum Spor Kulübü'nde görevli kick boks antrenörü Mustafa Okuyucu, 15-19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen ve 50 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'na katıldı. Okuyucu 94 kiloda Light Contact branşında karşılaştığı 15 sporcuyu yenerek, dünya şampiyonu oldu. Batman'a dönen Okuyucu, ilk iş olarak, geçen yıl gittikleri piknikte dengesini kaybederek düştüğü kanaldaki suda boğulan ve kendisi gibi kick boks sporcusu olan kızı Sümeyye'nin mezarını ziyaret etti. Yaşasa kızının da bu şampiyonaya katılacağını söyleyen Okuyucu, kazandığı altın madalyayı, mezar taşına astı.

'6 AY GECEMİ GÜNDÜZÜME KATARAK ÇALIŞTIM'

Normalde antrenör olduğunu ve sporcu yetiştirdiğini söyleyen Okuyucu, "Şampiyonaya 50 ülkeden 5 bin sporcu katılmıştı. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurdum Spor Kulübü adına katıldım. Normalde kurum adına kick boks antrenörüyüm, antrenörlük yapıyorum. Öğrenci yetiştiriyorum. Sayısız öğrenci yetiştirdim. Bu şampiyonaya ben de katılmak istedim. 6 ay gecemi gündüzüme katarak çalıştım bu şampiyona için ve Allah'ın izniyle de dünya şampiyonu oldum. 43 yaşında bir insanın şampiyon olması çok zor ama çalışınca her şey oluyor. Geçen sene ortanca kızım pikniğe giderken suda boğularak şehit oldu. Bu şampiyonaya aslında o katılacaktı. O katılamadığı için ben katıldım. Bu şampiyonada birinci oldum. Bu madalyanın asıl sahibi benim kızım. Ona armağan ediyorum. Bu madalyayı senin için kazandım kızım. Bu senin hakkın, senin için kazandım" diye konuştu.

ANNESİ KURTARDI, 1 HAFTA SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sümeyye Okuyucu, 20 Ağustos 2023'te, merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında ailesiyle pikniğe gittiği sulama kanalı kenarında dengesini kaybederek suya düştü. Kurtarmak isteyen annesi Güven, suya atlayarak Sümeyye'yi çıkarmaya çalıştı. Kızını sudan çıkarırken kendisi de boğulma tehlikesi geçiren anne ve kız, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne Güven tedavisinin ardından taburcu olurken, kızı Sümeyye ise tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hafta sonra hayatını kaybetti.