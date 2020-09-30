Hayali için haftada 900 km yol gidiyor

Hayali için haftada 900 km yol gidiyor

Horozkentspor’da oynayan oyuncu, yaşadığı ilçeden Denizli’nin merkez ilçesi Merkezefendi’deki İlbade Stadı’na ulaşabilmek için 90 kilometre yolculuk yapıyor. Gidiş-dönüş 180 kilometre yolculuk yapan Karaosmanoğlu’nu, aile fertleri götürüp getiriyor. Anne Kerime Sevgi Karaosmanoğlu ile baba Mustafa Karaosmanoğlu, “Gurur duyuyoruz” dedi.