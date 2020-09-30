Hayali için haftada 900 km yol gidiyor
Kaynak: DHA
Denizli Çivril'de yaşayan Amber Selin Karaosmanoğlu (17), forma giydiği Horozkentspor Futbol Kulübü'nde antrenmanlarını yapabilmek ve Milli Takım'a seçilebilmek için haftanın 5 günü gidiş-dönüş 180 kilometre yolculuk yapıyor.
Horozkentspor’da oynayan oyuncu, yaşadığı ilçeden Denizli’nin merkez ilçesi Merkezefendi’deki İlbade Stadı’na ulaşabilmek için 90 kilometre yolculuk yapıyor. Gidiş-dönüş 180 kilometre yolculuk yapan Karaosmanoğlu’nu, aile fertleri götürüp getiriyor. Anne Kerime Sevgi Karaosmanoğlu ile baba Mustafa Karaosmanoğlu, “Gurur duyuyoruz” dedi.
- Hayali için haftada 900 km yol gidiyor
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