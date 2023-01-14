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14 Ocak 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 18:00:00

Hayali gerçek oldu

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Adana'da polis, otizmli Ülkü İlayda Sayın'ın polis olma hayali gerçek oldu.

Adana'da polis, 22 yaşındaki otizmli Ülkü İlayda Sayın'ın polis olma hayali gerçek oldu. Ekipler, genç kızı evinden polis aracıyla aldı, Motorize Ekipler Amirliği'ne götürdü. Burada polisler Sayın'a, kendi giydikleri montu hediye etti.

Polis motosikletine binip, park içerisinde keyifli anlar yaşayan Ülkü, "Özel harekat ve bütün polisleri çok seviyorum" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da bir programı esnasında Ülkü ile bir araya gelip, genç kızla sohbet ettiği de ortaya çıktı.

SONER KAN

Etiketler : adana polis otizmli
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