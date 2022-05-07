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07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:23:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:23:00

Hayali dünyayı gezmek

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Son olarak 'Annemizi Saklarken' dizisinde yer alan oyuncu Hande Doğandemir, hayallerini açıkladı.

Son olarak 'Annemizi Saklarken' dizisinde yer alan oyuncu Hande Doğandemir, hayallerini açıkladı. Dünyayı gezmek istediğini söyleyen Doğandemir, "Doğanın içinde üretebildiğim bir düzen kurma hayalim var. Bir de yeni ülkeler görmek, daha çok fotoğraf çekmek içinde sıkışıp kaldığımız bu düzenden o koca dünyaya açılmak en büyük hayalim" dedi. Estetik itirafında da bulunan oyuncu, "Estetiğe karşı biri değilim. Ben doğallıktan yanayım elbette. Ama bir gün ihtiyaç duyarsam yaptırırım" açıklamasında bulundu.

Etiketler : annemizi saklarken hande doğandemir gezi dünya turu
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