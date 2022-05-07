Hayali dünyayı gezmek

Son olarak 'Annemizi Saklarken' dizisinde yer alan oyuncu Hande Doğandemir, hayallerini açıkladı. Dünyayı gezmek istediğini söyleyen Doğandemir, "Doğanın içinde üretebildiğim bir düzen kurma hayalim var. Bir de yeni ülkeler görmek, daha çok fotoğraf çekmek içinde sıkışıp kaldığımız bu düzenden o koca dünyaya açılmak en büyük hayalim" dedi. Estetik itirafında da bulunan oyuncu, "Estetiğe karşı biri değilim. Ben doğallıktan yanayım elbette. Ama bir gün ihtiyaç duyarsam yaptırırım" açıklamasında bulundu.