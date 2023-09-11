Hayalet ağlara balık adam temizliği

Sapanca Gölü'nün Kocaeli kısmında, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir ekosisteminin korunması amacıyla hayalet ağlar temizlenecek. Gölde balıklandırma çalışması da başlattıklarını aktaran yetkililer, 100 bin sazan balığını göle saldıklarını, popülasyonda artısı olacağını bildirdi.



Hayalet ağların temizlenmesi çalışmasına destek verdiklerini anlatan yetkililer, "Eşme bölgesinde, Sapanca Gölü'nde farklı lokasyonlar var, planlanmış rotalar var. O rotalar üzerinde ekip arkadaşlarımızla bu bölgeleri tarayarak işaretleyip daha sonar ağları yukarıdan topluyoruz" diye konuştu.