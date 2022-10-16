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YAŞAM

‘Hayalet ağ'lar deniz ekosistemini tehdit ediyor

‘Hayalet ağ'lar deniz ekosistemini tehdit ediyor

Antalya'da dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, sahillerde su altı yaşamına olumsuz etkisi her geçen gün hissedilen 'hayalet ağ'ların temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Antalya'da dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, sahillerde su altı yaşamına olumsuz etkisi her geçen gün hissedilen 'hayalet ağ'ların temizlenmesi gerektiğini söyledi. Dalgıçların insan gücüyle belli büyüklükte ve ağırlıktaki ağları su üstüne çıkarabildiğini belirten Öztürk, makine gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, "600-700 metrelik mesafede görüntü çektim, tonlarca ağ suyun altında yatıyor" dedi.

