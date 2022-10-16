16 Ekim 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 16:30:00
‘Hayalet ağ'lar deniz ekosistemini tehdit ediyor
Antalya'da dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, sahillerde su altı yaşamına olumsuz etkisi her geçen gün hissedilen 'hayalet ağ'ların temizlenmesi gerektiğini söyledi.
Antalya'da dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, sahillerde su altı yaşamına olumsuz etkisi her geçen gün hissedilen 'hayalet ağ'ların temizlenmesi gerektiğini söyledi. Dalgıçların insan gücüyle belli büyüklükte ve ağırlıktaki ağları su üstüne çıkarabildiğini belirten Öztürk, makine gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, "600-700 metrelik mesafede görüntü çektim, tonlarca ağ suyun altında yatıyor" dedi.
- Sürücülerin dikkatine... Sağanak ve sis etkili oluyor
- İstanbul'da "çekiçli" katliam! Çocuğunun gözleri önünde...
- Türk dünyasını heyecanlandıran keşif... Gobi Çölü'nde bulundu
- Maden faciasını internetten öğrendiler: Bu acı anlatılamaz
- Dehşete düşüren görüntü! Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
- ‘Hayalet ağ'lar deniz ekosistemini tehdit ediyor