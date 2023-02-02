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02 Şubat 2023 Perşembe 23:11:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 23:11:00

Havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin ölümüne ilişkin davada karar

Kaynak: AA

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 2017 yılında 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan sanık 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi, diğer 6 sanık beraat etti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı, 7 sanığın "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması mütalaasını tekrarladı.

Söz verilen müştekiler, 6 yıldır dosyada karar verilmesini beklediklerini belirterek suçluların cezalandırılmasını istedi.

Söz alan müşteki avukatları, esas hakkındaki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek sanıkların üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmasını, lehe olan hükümlerin kullanılmamasını ve elektrik dağıtım şirketi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Sanık avukatları da mütalaaya karşı yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini söyleyerek müvekkillerinin beraatini, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılması talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D.'yi "taksirle öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer 6 sanığın beraatine hükmetti.

Olay

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde 23 Haziran 2017'de, serinlemek için eğlence havuzuna giren Nurullah Önlütürk elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Gökay Yıldırımgeç de suya girmiş, 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D., 19 Haziran 2018'deki duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında "taksirle öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Etiketler : Havuzda elektrik akımı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
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