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09 Eylül 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 16:00:00

Havalar serinledi, beklenilen palamut geldi

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Karadeniz'de havaların serinlemesiyle balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan palamut tezgahlarda yerini aldı.

Karadeniz'de havaların serinlemesiyle balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan palamut tezgahlarda yerini aldı. Yaklaşık 1 kiloluk palamutlar 70 liradan satıldı. Balıkçı Yasin Akyüz, "Bu sezon palamudun bol olmasını bekliyoruz. Yağmurun yağması palamut balığının çıkmasında önemli rol oynadı. Şu anda palamudu 70 liradan satışa çıkardık. Palamut bol çıkarsa tanesi 30-35 liralara kadar düşebilir" dedi.

Etiketler : Karadeniz palamut Balıkçı Yasin Akyüz
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