Havalar serinledi, beklenilen palamut geldi

Karadeniz'de havaların serinlemesiyle balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan palamut tezgahlarda yerini aldı. Yaklaşık 1 kiloluk palamutlar 70 liradan satıldı. Balıkçı Yasin Akyüz, "Bu sezon palamudun bol olmasını bekliyoruz. Yağmurun yağması palamut balığının çıkmasında önemli rol oynadı. Şu anda palamudu 70 liradan satışa çıkardık. Palamut bol çıkarsa tanesi 30-35 liralara kadar düşebilir" dedi.

