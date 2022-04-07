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07 Nisan 2022 Perşembe 15:18:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 15:22:00

Havada, karada, yer altında masa tenisi

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kapadokya'da düzenlenen etkinlik kapsamında, sıcak hava balonunda, tarihi Nevşehir Kalesi'nde ve Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde masa tenisi maçı yapıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kapadokya'da düzenlenen etkinlik kapsamında, sıcak hava balonunda, tarihi Nevşehir Kalesi'nde ve Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde masa tenisi maçı yapıldı. Güllüdere Vadisi'nde hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine mini tenis masası yerleştirildi. Böylelikle dünyada ilk olacak bir etkinliğe imza atıldı.

Etiketler : MASA TENİSİ Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Güllüdere Vadisi Nevşehir Kalesi Havada karada yer altında masa tenisi
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