Havada, karada, yer altında masa tenisi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kapadokya'da düzenlenen etkinlik kapsamında, sıcak hava balonunda, tarihi Nevşehir Kalesi'nde ve Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde masa tenisi maçı yapıldı. Güllüdere Vadisi'nde hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine mini tenis masası yerleştirildi. Böylelikle dünyada ilk olacak bir etkinliğe imza atıldı.

