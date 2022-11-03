Havada ‘ambulansa yol ver' mesajı
Çorum İl Ambulans Servisi'nde 9 yıldır Acil tıp teknisyenliği yapan (ATT) Radi Aktaş, hobi olarak gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşlarında ambulanslara yol verilmesi için afiş açıyor.
Çorum İl Ambulans Servisi'nde 9 yıldır Acil tıp teknisyenliği yapan (ATT) Radi Aktaş, hobi olarak gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşlarında ambulanslara yol verilmesi için afiş açıyor.
İşini yaparken zorlandığı trafikte ambulansa yol verilmemesine dikkati çekmek amacıyla, "Ambulansa yol ver, yaşama yol ver" yazılı afiş hazırlatan Aktaş, gökyüzünde afişle farkındalık oluşturuyor.