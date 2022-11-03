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03 Kasım 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 19:00:00

Havada ‘ambulansa yol ver' mesajı

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Çorum İl Ambulans Servisi'nde 9 yıldır Acil tıp teknisyenliği yapan (ATT) Radi Aktaş, hobi olarak gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşlarında ambulanslara yol verilmesi için afiş açıyor.

Çorum İl Ambulans Servisi'nde 9 yıldır Acil tıp teknisyenliği yapan (ATT) Radi Aktaş, hobi olarak gerçekleştirdiği yamaç paraşütü uçuşlarında ambulanslara yol verilmesi için afiş açıyor.

İşini yaparken zorlandığı trafikte ambulansa yol verilmemesine dikkati çekmek amacıyla, "Ambulansa yol ver, yaşama yol ver" yazılı afiş hazırlatan Aktaş, gökyüzünde afişle farkındalık oluşturuyor.

Etiketler : Çorum İl Ambulans Servisi 9 yıldır Acil tıp teknisyenliği m Radi Aktaş
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