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15 Mart 2023 Çarşamba 18:47:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 18:47:00

Deprem bölgesinde cuma ve cumartesi yeniden kuvvetli yağış bekleniyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde cuma ve cumartesi günü tekrar kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Şahbaz, deprem bölgesinin yağış durumu ile aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'daki duruma ilişkin bilgi verdi.

Genel Müdürlük olarak bölgedeki yağışlara ilişkin bir gün önce turuncu kodla uyarıda bulunduklarını hatırlatan Şahbaz, akşam saatlerinden itibaren beklentileri doğrultusunda yağışların başladığını söyledi.

Şahbaz, bölgede metrekareye düşen yağış miktarlarına ilişkin şöyle bilgi verdi:

"14 Mart saat 12.00 ve 15 Mart 12.00 arasındaki 24 saatlik periyotta Adıyaman'da en yüksek yağış metrekareye 145,4 kilogramla Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'ndaki istasyonumuz ölçmüş. Şanlıurfa'da ölçülen en yüksek yağış ise Karaköprü'de metrekareye 113,7 kilogram olarak kaydedilmiş. Kahramanmaraş'ta Nurhak'ta metrekareye 67,4 kilogram, Gaziantep'te Araban'da metrekareye 40,3 kilogram, Kilis'in Elbeyli ilçesinde metrekareye 22,5 kilogram, Hatay İskenderun'da metrekareye 29,6 kilogram, Adana'da metrekareye 24,6, Diyarbakır Çermik'te metrekareye 35,8 kilogram, Elazığ Sivrice Hazarbaba köyünde bir ölçüm istasyonumuz var orada metrekareye 86,1 kilogram, Osmaniye Düziçi ilçesinde metrekareye 17,4, Malatya'nın Doğanşehir'de ise metrekareye 175,9 kilogram ölçüldü."

Yağışların bölgenin bazı kesimlerinde yerel kuvvetli devam ettiğini belirten Şahbaz, "Özellikle deprem bölgesinin batı kesimlerinde yağış oldukça azalmış durumda, doğusunda ve kuzeyinde yağışlar yerel kuvvetli devam ediyor. Yağışların gece saatlerine kadar da yerel kuvvetli olarak devam etmesini bekliyoruz. Gece yarısından sonra ise yağışların zayıflayarak aralıklı ve hafif sağanak şeklinde devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Şahbaz deprem bölgesindeki gelecek haftanın yağış durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bölgenin batısından itibaren yeniden bir yağışın geleceğini tahmin ediyoruz. Cuma ve cumartesi günü kuvvetli yağışları göreceğiz. Elimizdeki verilere göre yağışlar cuma günü Adana civarında kuvvetli olacak. Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın güneybatısında da yağışların kuvvetli olmasını, diğer yerlerde hafif sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Cumartesi günü ise deprem bölgesinin tamamında kuvvetli yağış bekliyoruz."

Şahbaz hava tahminlerinin "www.mgm.gov.tr" ve telefon uygulamalarından takip edilerek buradaki uyarılara riayet edilmesini istedi.

Etiketler : deprem kuvvetli yağış şahbaz hava tahmin

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