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21 Mart 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2021 Pazar 16:00:00

Hatıralarına sahip çıkacak

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Burcu Kara, İznik'te doğup büyüdüğü evi restore ettirmeye karar verdi.

Burcu Kara, İznik'te doğup büyüdüğü evi restore ettirmeye karar verdi. Evin çökmesine gönlünün razı olmadığını dile getiren oyuncu, 'Köklerime duyduğum sevgi ve bağlılık buradan koparmıyor beni. Çok iş var, maliyetli. Her hafta sonu gelmek zorunda kalacağımız ve aylarca sürecek detaylar. Ama burada dedesine su taşıyan, tavuklara yem veren, derede kurbağa yavrusu peşinde koşan kızı öldürmeyeceğim'' diye konuştu.

Etiketler : burcu kara iznik hatıra
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