Hatıralar sil baştan

FONDA 'HATIRAN YETER' YAZIYOR

Sosyal medya platformu Human Movie Team, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar gören veya yıkıldığı için aile albümlerini de kaybeden depremzedeler için sosyal sorumluluk projesi düzenledi. Etnospor'un Dayanışma Obası'nda hayata geçirilen proje kapsamında, "Hatıran Yeter" yazılı fon perdenin önünde, aile üyeleriyle fotoğrafları çekilen depremzedelere çekimin ardından fotoğraflarının çıktısı alınarak hediye edildi.

DEPREM SONRASI İLK FOTOĞRAFLAR

Ekip koordinatörü Tülay Gökçimen, projeyi, depremde aile albümü enkazın altında kalmış, depremden sonrasında da fotoğraf çektirememiş depremzedeler için hoş bir anı bırakmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Gökçimen, "Hem bugünün anısı olsun, hem depremden sonra ilk aile fotoğrafları kendilerinde bulusun. Baktıkça da güzel günleri hatırlasınlar. Bu projeye diğer deprem bölgelerinde de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.