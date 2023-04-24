HATIRA DÜKKANI

Zonguldak'ta yaşayan Şenol Aydın (60), vefat eden bir aile büyüğünün hatırasını yaşatmak için fotoğrafını Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanına astı. Aydın, zaman içerisinde birçok sevdiğini yitirmenin üzüntüsünü yaşadı.



Onların unutulmaması isteyen Aydın, bu kişilerin fotoğraflarını çerçeveletip dükkanına asmaya karar verdi. Üç yıl içerisinde sayısı 130'u bulan kaybettiği yakınlarının fotoğraflarını asan Aydın, vefasıyla çevresinden takdir görüyor.

Şenol Aydın, iş yerinde fotoğrafına yer verdiği insanlarla güzel hatıralarının olduğunu, dükkana gelen yakınlarıyla onları yad ettiklerini söyledi. Dükkanının duvarında asılı 130 fotoğrafın bulunduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Fotoğraflarda ellerinde büyüdüğümüz büyüklerimiz ile küçüklerimiz var. Bu insanlarla bir diyaloğumuz, esnaflık yapmışlığımız var. Fotoğraflarda yakınlarını görenler bana 'Allah senden razı olsun.' diyor. İnsanlar her gelişlerinde bakıyorlar, dua ediyorlar. Kaybettiklerimiz hakkında sohbet ederken duygulanıyorlar." Aydın, kaybettiği sevdiklerinin fotoğrafına dükkanında yer vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.