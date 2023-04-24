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24 Nisan 2023 Pazartesi 00:22:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 00:22:00

200 depremzede çocuk 11 eski futbolcu ile maç yaptı

Kaynak: AA

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklar için düzenlenen etkinlikte 200 depremzede çocuk, 11 eski futbolcu ile maç yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gördüğü için çadır veya konteyner kentlerde kalan çocuklar için eski futbolcu İlker Yazmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

200 depremzede çocuk ile eski futbolculardan oluşan 11 kişilik kadro, Arsuz Belediyesi Karaağaç Stadı'nda maç yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren karşılaşmayı, depremzede çocuklar kazandı. Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

"ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Etkinliği düzenleyen Yazmacı, gönüllülerden oluşan bir ekiple etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Eski futbolcuların kendisini kırmayıp geldiğini belirten Yazmacı, "Hatay ve İskenderunspor'un eski futbolcuları da etkinliğe katıldı. Beklediğimizden daha kalabalıktı. Buradaki çocukları sevindirdiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Eski futbolculardan Mustafa Kocabey de etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Hem bayramı hem de 23 Nisan'ı kutladık. Depremi ben de Gaziantep'te yaşadım. Ne kadar zor bir dönem olduğunu biliyorum. İnşallah Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmaz" dedi.

Tarık Daşgün ise çifte bayramı çocuklarla birlikte yaşamak için bölgeye geldiğini ve çocukları sevindirmek istediklerini vurgulayarak deprem mağduru çocukların sporla bağlarını güçlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : Kahramanmaraş Hatay eski futbolcu
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