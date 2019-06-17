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17 Haziran 2019 17:47 | Pazartesi

Hatay'daki tarihi meclis binası kamulaştırıldı

Antakya'da Hatay'ın anavatana katılışı öncesi meclis olarak kullanılan tarihi bina ile yanındaki tarihi ev, Hatay Valiliğince kamulaştırıldı.

Hatay Valiliği, merkez Antakya ilçesindeki, Hatay'ın anavatana katılışı öncesi "Hatay Devleti Meclisi" olarak kullanılan tarihi bina ile bitişiğindeki tarihi evi mülk sahiplerinden satın alarak kamulaştırdı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, mülk sahipleriyle valilik binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Hatay'ın anavatana katılışı öncesinde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapının en başından bu yana özel mülkiyete ait olduğunu hatırlattı.

Önceki yıllarda kamulaştırma işlemleri için girişimde bulunulduğunu fakat sonuca ulaşılamadığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizle ve Hatay milletvekillerimizle oturup istişare ettik. Hatta kaynaklarımızı da zorlayarak, yeni imkanlar oluşturarak, mülk sahipleri ile anlaşarak burayı devraldık. Kamulaştırma işlemi tamamlandı. 30 milyon TL karşılığındaki bedeli mülk sahiplerinin hesaplarına aktardık. Bugün itibariyle tapusunu aldık. Bina içerisine kültür sanat merkezi, gastronomi evi ve halkın kolayca girip çıkacağı mekanlar yapılacak. Hataylılara hayırlı olsun."

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da bunun tarihi bir adım olduğuna vurgu yaparak, binaların kamulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Binanın sahipleri Rasim Adalı ve İnayet Adalı ise tarihi yapının Hatay'a kazandırılması için kamulaştırılmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.

Hatay Devleti Meclis Binası

1938 yılında bağımsızlığını ilan eden Hatay Devleti, meclis olarak Antakya Köprübaşı mevkisindeki Mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında yapılan binayı kullanmış, 1939 yılında Hatay'ın anavatana katılışı kararı da bu binada alınmıştı.

Kamulaştırılan tarihi bina ve yanındaki konut, özel işletmelerce kullanılıyordu.

(AA)

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