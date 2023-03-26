Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor

Hatay'da devlet hastanesinin inşası için çalışmalar 24 saat esasına göre sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yapılacak hastanenin inşası için çok sayıda iş makinesi 24 saat esasına göre çalışıyor.

İki ayda tamamlanması hedeflenen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinde, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane planlanıyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar dron ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"ne katılmıştı.