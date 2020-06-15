Hatay'da uçurumdaki yaralı genç askeri helikopterle kurtarıldı
Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uçurumdaki yaralı genç askeri helikopterle kurtarıldı.
Hatay'da Amanos Dağları eteğindeki Sukıçağı Mahallesi'nde bir kişinin bağırma sesini duyan mahalleli durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi.
Bölgeye ulaşan ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle yaralının sevkini sağlayamadı.
Süreci yakından takip eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, vatandaşa havadan ulaşılması için girişimlerde bulundu.
Kısa süre sonra olay yerine gelen askeri helikopterle uçurumdaki yaralı Yusuf Y. (23) kurtarıldı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yusuf Y, tedavi için İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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