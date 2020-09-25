25 Eylül 2020 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 15:45:00
Hatay'da orman yangınında çakmakla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: Akşam
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih M. tutuklandı.
Güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.
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