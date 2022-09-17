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17 Eylül 2022 Cumartesi 18:32:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 18:32:00

Hatay'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği sebzeler mahallelinin sofrasında

Kaynak: AA

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Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki 60 dekar alanda domatesten bibere salatalıktan patlıcana kadar birçok ürünü yetiştiriyor.

Mevsimine göre sebze ve meyve yetiştiren öğrenciler, hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor.

Haftanın 5 günü uygulama alanlarında dalından sebze ve meyve toplayan öğrenciler, okul girişinde açtıkları stantta ürünlerin satışını yapıyor.

Organik tarım yapan öğrenciler, okuldaki uygulama alanları sayesinde hem pratik yapma şansı yakalıyor hem de mahallelinin uygun fiyata sebze ve meyve almasına katkıda bulunuyor.

"Ürünlerimizi kaliteli, doğal ve herhangi bir ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz"

Okul Müdürü Barış Körkü, okullarında 148 tarım bölümü öğrencisinin eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilerin hem mesleğin inceliklerini öğrenmesi hem de ekonomiye katkı amacıyla geçen yıl 60 dekar alanı sebze ve meyve yetiştiriciliği için düzenlediklerini aktaran Körkü, burada mevsime göre ürünleri yetiştirdiklerini belirtti.

Şu an okul bahçesinde domates, biber, bamya, fasulye, patlıcan gibi sebzelerin bulunduğunu anlatan Körkü, şöyle devam etti:

"Kış ayları için de hazırlıklara başladık. Havuç, turp, tere, nane, maydanoz, ıspanak ve pırasa gibi ürünleri de kış için hazırlıyoruz. Kapalı seramızda sırık domates ve acı biber de kış sezonu için hazırlıklarımız arasında yer alıyor. Yaz döneminde ekilen ürünlerimizin hasadı devam ediyor, vatandaşlarımıza satışı yapılan ürünlerden elde edilen gelir döner sermayeye aktarılıyor. Ürünlerimizi kaliteli, doğal ve herhangi bir ilaç kullanmadan yetiştiriyoruz. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz."

Körkü, öğrencilerin yetiştirdiği organik ürünlere mahallelinin talebinin çok fazla olduğunu söyledi.

Geçen yıl başladıkları üretimden 500 kilogram sebze aldıklarını dile getiren Körkü, bu yıl verimin çok daha yüksek olmasını beklediklerini belirtti.

"BURADA TARIMIN TÜM İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİYORUZ"

Öğrencilerinden Emrullah Akar da ailesi çiftçi olduğu için tarım bölümünü tercih ettiğini ifade etti.

Okuldaki uygulama alanında mesleğin inceliklerini öğrendiğini vurgulayan Akar, "Tarımla uğraşmayı seviyorum. Burada tarımın tüm inceliklerini öğreniyoruz. Okulumuzda sebze ve meyve üretiminin dışında ekimini yaptığımız pamuğun da hasadını gerçekleştireceğiz. Çiftçi bir aileden geliyorum. Burada öğrendiklerimi mezun olduktan sonra kendi tarlalarımızda uygulayacağım." diye konuştu.

Tarım öğrencilerinden Cuma Deviren, ziraat mühendisi olmak istediğini dile getirdi.

Uygulama alanında yetiştirdikleri organik ürünlerle hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de ek gelir elde ettiğini anlatan Deviren, toprakla uğraşmanın çok keyifli olduğunu vurguladı.

"DIŞARIDAKİ ÜRÜNLERE GÖRE FİYATI GAYET UYGUN"

Vatandaşlardan Hüseyin Sertel de lisenin sebze ve meyve üretimi yaptığı için çok mutlu olduklarını belirterek, "Dışarıdaki ürünlere göre fiyatı gayet uygun. Her 2, 3 güne bir okula gelerek sebze ve meyve ihtiyacımızı alıyoruz. Ürünler organik olduğu için gönül rahatlığıyla alıyoruz ve memnunuz." dedi.

Fatma Serter, öğrencelerin kendi eliyle yetiştirip topladığı ürünleri organik olması dolaysıyla tercih ettiğini kaydetti.

Etiketler : hatay Fatma Serter Mevsim
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