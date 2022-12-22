VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
"Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız"
Bakan Akar Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etti
Net asgari ücretin ortalama artış oranı yüzde 74,43 oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüştü
22 Aralık 2022 Perşembe 00:58:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 00:58:00

Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan Ahmet Taka ve Yaşar Sakin hayatını kaybetti.

Yaşar Sakin'in kullandığı otomobil, Güzelce mevkiinde Y.D. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan Sakin ile yanındaki Ahmet Taka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü gözaltında

Araçtan çıkarılan cesetler cenaze aracıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Etiketler : Hatay Yaşar Sakin kamyon
Yeni yaşa bıyıksız imaj

Yeni yaşa bıyıksız imaj
Dünya kupası finali sitemi

Dünya kupası finali sitemi
Hayatının aşkı 41 oldu

Hayatının aşkı 41 oldu
Altuğ'u yine kızdırdılar

Altuğ'u yine kızdırdılar
Melis Sezen'den makyajsız paylaşım

Melis Sezen'den makyajsız paylaşım
90'lar Las Vegas yolcusu

90'lar Las Vegas yolcusu
Hera şov

Hera şov
Siyah gece

Siyah gece
Sade ve güzel

Sade ve güzel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX