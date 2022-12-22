Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan Ahmet Taka ve Yaşar Sakin hayatını kaybetti.
Yaşar Sakin'in kullandığı otomobil, Güzelce mevkiinde Y.D. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobilde sıkışan Sakin ile yanındaki Ahmet Taka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü gözaltında
Araçtan çıkarılan cesetler cenaze aracıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.