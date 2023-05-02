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02 Mayıs 2023 Salı 23:01:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 23:01:00

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 48 mahallede sürecek

Kaynak: AA

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Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 48 mahallede devam edileceğini söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 3 Mayıs'ta Antakya'daki Bağrıyanık, Kuruyer, Narlıca, Aydınlıkevler, Maşuklu, Açıkdere, Akcurun, Gökçegöz, Haraparası, Meydan, Şehitler, Yeni Cami, Habibi Neccar, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Emek, Cebrail, Esenlik, Akevler, Ürgen Paşa, General Şükrü, Akevler, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Esentepe, Odabaşı, Kuzeytepe, Saraykent, Akasya, Doğanköy, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Serinyol, Güzelburç, Avsuyu ile Defne'deki Harbiye, Dursunlu, Sümerler, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Yeniçağ, Samankaya, Güneysöğüt, Subaşı, Orhanlı ve Çekmece mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.

Etiketler : Valilik enkaz kaldırma hatay deprem
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