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Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede sürecek
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26 Mart 2023 Pazar 22:28:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 22:28:00

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede sürecek

Kaynak: AA

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Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının 14 mahallede devam edeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarının Antakya ve Defne'deki Sümerler, Harbiye, Değirmenyolu, Subaşı, Çekmece, Hancağız, Hüseyinli, Çökek, Orhanlı, Ürgen Paşa, Odabaşı, Saraykent, Akasya ve Saçaklı mahallelerinde süreceği bildirildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

Etiketler : Hatay Valiliği enkaz kaldırma deprem

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