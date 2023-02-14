Hatay'da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan karı koca kurtarıldı.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde Faez ve eşi Fatma'yı kurtardı.
Ekiplerce enkazdan çıkarılan karı koca hastaneye kaldırıldı.
- Enkaz altında kalanlara umut olan Zonguldaklı madencilerden bazıları kente döndü
- Hatay'da depremin 209. saatinde Faez ve eşi Fatma kurtarıldı
- Depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
- Depremin 202. saatinde kurtarılan Polat: Enkaz altında 7'inci gün kar suyuna ulaştık
- Depremde umutlar tükenmedi, baba ile kızı 209 saat sonra sağ çıkarıldı
- Isparta'ya gelen depremzedeler tesislere yerleştiriliyor