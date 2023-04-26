VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meta'nın geliri yılın ilk çeyreğinde arttı
Diyanet İşleri Başkanlığı 4538 personel alacak
Kurtulmuş: Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir
Biden'dan Kuzey Kore'ye uyarı: Olası bir nükleer saldırı rejimin sonunu getirebilir
İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den terör örgütü PKK/YPG açıklaması
DSÖ: Sudan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz
26 Nisan 2023 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 23:20:00

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 77 mahallede sürecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 77 mahallede devam edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, 27 Nisan'da Antakya'daki Bağrıyanık, Kuruyer, Narlıca, Aydınlıkevler, Maşuklu, Açıkdere, Akcurun, Gökçegöz, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulucami, Haraparası, Meydan, Şehitler, Yeni Cami, Habibi Neccar, Küçükdalyan, Hacı Ömer Alpagot, Sofular, Orhanlı, Kocaabdi, Kuyulu, Şirince, Havuzlar, Karaalibölüğü, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Emek, Cebrail, Esenlik, Akevler, Ürgen Paşa, General Şükrü, Aksaray, General Şükrü Kanatlı, Esentepe, Odabaşı, Kuzeytepe, Saraykent, Akasya, Ekinci, Oğlakören, Kisecik, Karlısu, Dikmece, Karaali, Üçgedik, Alazi, Akhisar, Serinyol, Ovakent, Güzelburç, Bozüyük, Üzümdalı, Tanışma, Melekli ile Defne'deki Harbiye, Dursunlu, Sümerler, Yeşilpınar, Gümüşgöze, Balıklıdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Turunçlu, Akdeniz, Subaşı, Çekmece, Aşşağı Okçular, Yeniçağ, Samankaya, Orhanlı ve Armutlu mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.

Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.

Etiketler : Valilik Hatay Valiliği enkaz kaldırma
Deprem bölgesine yardımlarım sürecek

Deprem bölgesine yardımlarım sürecek
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
‘Bergen' ekibine sahtecilik davası

‘Bergen' ekibine sahtecilik davası
Anne acısı

Anne acısı
İlişkileri tescillendi

İlişkileri tescillendi
Her şeyimi kaybettim

Her şeyimi kaybettim
Mavi tik'ler uçtu!

Mavi tik'ler uçtu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX