Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 5 mahallede sürecek
Kaynak: AA
Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 5 mahallede devam edeceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki General Şükrü Kanatlı, Serinyol, Akevler, Büyükdalyan ve Aşağıoba mahallelerinde süreceği belirtildi.
Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.
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