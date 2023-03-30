Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürecek
Kaynak: AA
Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil yıkılması gereken binaların yıkımlarına ve enkaz kaldırma çalışmalarına 30 mahallede devam edileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki General Şükrü Kanatlı, Küçük Dalyan, Kışlasaray, Ulu Cami, Odabaşı, Sofular, Orhanlı, Şeyh Ali, Kuyulu, Fevzi Paşa, Haraparasi, Aşşağıoba, Saçaklı, Suvatlı, Paşa Köy, Emek, Altınçay, Esentepe, Akevler, Ürgen Paşa, Mansurlu, Kuzeytepe, Bitiren, Tanışma, Üzümdalı ile Defne'deki Sümerler, Dursunlu, Harbiye, Koçoran ve Hancağız mahallelerinde sürdürüleceği belirtildi.
Acil yıkılması gereken binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri kaydedildi.
- Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 30 mahallede sürecek
- Tunceli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
- Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den Siirt'e "zirai don" uyarısı
- Antalya'da depremzedelerin bulunduğu araç şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
- Hasarlı binadan kopan beton parçası başına düşen kişi yaşamını yitirdi