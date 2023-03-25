VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin Mississippi eyaletindeki hortumda 23 kişi öldü
Togg Üst Yöneticisi Karakaş: Mobil deneyim merkezlerimiz tüm Türkiye'yi dolaşacak
Sözcü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı lanetledi
72 yaşında tarih bölümü kazandı, 3 yılda bitirdi: Yeni hedefi arkeolog olmak
'Geleceğin güçlü Türkiye'si davamızın omuzlarında yükselecektir'
Solunum yolu enfeksiyonlarında mevsimsel artış yaşanıyor
25 Mart 2023 Cumartesi 18:06:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 18:06:00

Hatay'da 10 binden fazla hayvana "şifa eli" değdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'da, 6 Şubat'tan bu yana aralarında enkazdan kurtarılanların da bulunduğu 10 binden fazla evcil ve sahipsiz hayvanın bakım ve tedavisi gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, çeşitli ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler, depremlerin ardından harekete geçti.

Ekipler, yıkılan binaların enkazından kurtarılanlar ile bakıma muhtaç halde olanların da aralarında bulunduğu sahipli ve sahipsiz hayvanlara ulaştı.

Sokaklardaki çalışmalarda koruma altına alınan hayvanlar, kentteki 3 hayvan toplama ve sevk merkezine götürüldü.

Bu süreçte barınaklarda bakım ve tedavileri yapılan 10 bini aşkın evcil ve sahipsiz hayvan, sağlığına kavuştu.

"HAYVANLARIN BAKIM VE BESLENMELERİ UZMAN EKİPLERCE TAKİP EDİLİYOR"

Kentte hayvan sağlığı ve bakımından sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Vali Mustafa Masatlı, Hatay'daki evcil ve sahipsiz hayvanların depremlerden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hem yıkılan binaların enkazında kalan hem de sokakta bakımsız halde bulunan hayvanlar için hızlıca harekete geçtiklerini aktaran Masatlı, "Depremin ardından sahipsiz kalan evcil hayvanlar ile bakımları zorlaşan sokak hayvanlarının barındırılması için gerekli çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda 3 temel hayvan toplama ve sevk merkezi belirlendi. Sokaklarda bakıma muhtaç ve sahipsiz kalan hayvanlar barınaklara alınarak ilk etapta tedavileri, devamında da aşıları ve bakımları yapıldı." diye konuştu.

Masatlı, Antakya, İskenderun ve Samandağ'daki barınaklarda hayvanların bakım ve beslenmelerinin uzman ekiplerce takip edildiğini kaydetti.

"750'NİN ÜZERİNDE EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ"

Yaralı hayvanların ameliyatla sağlığına kavuştuğunu anlatan Masatlı, "Barınaklarda, sahra hastanesiyle birlikte çeşitli operasyonlar yapılıyor. Belki çoğu yerde yapılamayan operasyonlar gerçekleştiriliyor. Burada operasyonlarını yapamadığımız veya yapıp da yaşamını sürdürmekte zorlanacağını düşündüğümüz hayvanları da yurdumuzun muhtelif yerlerinde akredite olmuş barınaklara sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Masatlı, depremin ilk gününden bu yana 10 bini aşkın hayvanın bakım ve tedavisinin yapıldığını, 750'inin üzerinde evcil hayvanın da sahiplerine teslim edildiğini dile getirerek, "Devletimiz, depremden etkilenen tüm canlılarımıza özenle bakıyor ve yaşamlarını uygun şartlarda sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri alıyor." dedi.

Etiketler : hatay Amasya enkaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX