Hatasız kul olmaz diyen 3 burç

Bazı burçların karakter özellikleri hata yapma konusunda elverişli, özür dişleme konusunda geri kalmıştır. Fakat bu burca buradan seslenelim... Hata bir daha yapılmayacaksa özür dilenir. Sık sık tekrarlanan hataların ardından dilenen özür hakaretle eş değerdir. Yani elinizi çabuk tutup özür dilemenin zamanı geldi...

Başak: Her konuda titiz olan başak burcu, hata konusunda titiz olamıyorlar. İşine gelince işleyen adaletini sunuyorlar. Hatasını kabul etmek yerine hatasını kutsamalarıyla ön plana çıkıyorlar. Yaptığı hataları oturup anlattığınızda yüzünüze bakıp 'senin burun deliklerin neden büyük' diyebiliyorlar. Onur kırarak eleştirip hatasını asla kabul etmiyorlar. Empati yap dense malzeme var mı derler... Kime ne anlatıyoruz....

Kova: Her masada en mantıklı burç olduğu söylemleri doğru. O kadar doğru ki nerede nasıl hareket edeceğini çok iyi biliyorlar. Kova burçları hatasını kabul etme konusunda hiç iyi değiller. En egolu, burnu düşse kaldırmayan burç kim dersek Aslan diye bağırmadan önce bir oturun... Elinizi vicdanınıza koyun... Kova burcu bu yola baş koymuş olabilir mi?